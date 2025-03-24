Чендлер — о Макгрегоре: «Уже забыл о нем. Кажется, что это было 10 лет назад»

Майкл Чендлер: «Открыт к тому, чтобы подраться с Махачевым в июне».
Чендлер — о решении Конора участвовать в выборах президента: «Ему понравится быть в центре внимания и иметь власть над другими».
«Я уже забыл о Коноре. Кажется, что это было 10 лет назад. Собираюсь подраться дважды за пять месяцев», — написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер.
Майкл Чендлер: «Открыт к тому, чтобы подраться с Махачевым в июне».
Чендлер — о решении Конора участвовать в выборах президента: «Ему понравится быть в центре внимания и иметь власть над другими».