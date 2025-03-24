Сехудо встретился с Трампом: «Моя реальность лучше, чем мечта!»

«Потрясающе наверстать упущенное с президентом Дональдом Трампом на чемпионате NCAA по борьбе. Могу честно сказать, что моя реальность лучше, чем мечта! Сделаем Америку великой снова», — написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо.