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Сехудо встретился с Трампом: «Моя реальность лучше, чем мечта!»

«Потрясающе наверстать упущенное с президентом Дональдом Трампом на чемпионате NCAA по борьбе. Могу честно сказать, что моя реальность лучше, чем мечта! Сделаем Америку великой снова», — написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо.

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