Сехудо встретился с Трампом: «Моя реальность лучше, чем мечта!»

Конор Макгрегор: «Администрации Трампа — маяк света для западного мира».
Конор встретился с Трампом и раскритиковал власть в Ирландии. Что с этим не так?
«Потрясающе наверстать упущенное с президентом Дональдом Трампом на чемпионате NCAA по борьбе. Могу честно сказать, что моя реальность лучше, чем мечта! Сделаем Америку великой снова», — написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
Конор Макгрегор: «Администрации Трампа — маяк света для западного мира».
Конор встретился с Трампом и раскритиковал власть в Ирландии. Что с этим не так?