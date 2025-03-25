Соперники Формана — о его мощи: «Спустя 14 лет я чувствовал последствия его левого бокового»

В марте 1991-го Sports Illustrated сделали большой опрос бывших соперников Джорджа Формана в преддверии его поединка с Эвандером Холифилдом.
Спустя 34 года этот материал по-прежнему свеж и с большим интересом читается. В память о великом боксере публикуем перевод его самых ярких отрывков.
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Дон Уэлдхэлм, проиграл Форману нокаутом в 3-м раунде
«Самый тяжелый бой в моей карьере и мой последний бой. Когда Форман попадает по тебе, ощущение, как будто в тебя вкачивают новокаин [все немеет]. С первого же удара у меня онемело лицо. Я не чувствовал щек и губ. Как будто я был у стоматолога».
Леви Форте, проиграл Форману решением
«У нас был близкий бой. Он уронил меня в первом раунде. Он сломал мне три ребра, но я сумел пройти всю дистанцию. Он очень тяжело бьет, но тяжелее всех моих соперников бил Джордж Чувало. За бой с Форманом мне заплатили 1900 долларов, но сам Форман сказал, что я дал ему опыт, равный миллионам долларов».
Рой Уоллес, проиграл Форману нокаутом во 2-м раунде
"Джордж — страшный панчер. С ним я пропустил самый тяжелый удар в карьере. Люди не понимают, что возраст всего лишь цифра. Джордж не старый, он зреет. Люди любят не молодой виски, а выдержанный.
Я знаю Джорджа с 1964 года, тогда мы тренировались в Red Shield Boys Club в Хьюстоне (бой с Форманом у Уоллеса был в 1969-м. — Прим. «СЭ»). В 1974-м я работал грузчиком в Braniff Airlines и получил травму бедра. Сейчас я живу с друзьями в Далласе на пособие по безработице и инвалидности. Иногда я не могу встать с постели. Врачи говорят, что у меня какое-то заболевание нижней тазовой кости. У меня депрессия.
Я люблю Формана. В 1976-м он купил мне прекрасный красный «Корветт». Я бы носил его сумку, если бы ему был нужен помощник".
Боб Хэзлтон, проиграл Форману нокаутом в 1-м раунде. Признает, что употреблял перед боем стероиды (1969 год)
"Этого боя не должно было быть. Я был худым тяжеловесом, 198 см ростом и 83 кг. Когда я увидел Джорджа на взвешивании, я понял, что не готов. Он попал по мне правым прямым и апперкотом, из-за чего мне порвало рот изнутри.
В конце 1960-х я принимал стероиды, чтобы набрать массу. Я принимал, может, по 100 миллиграммов в неделю боя с Джорджем. В 1980-х я принимал уже по 3000 миллиграммов". В 1980-х у Хэзлтона начались проблемы с тромбами в левой ноге, это связывали с употреблением стероидов. В 1986-м ему ампутировали левую ногу. Он продолжил принимать стероиды, и в следующем году ему ампутировали уже правую ногу. На момент интервью (1991 год) бывший боксер занимался чтением лекций о вреде стероидов.
Лерой Колдвел, проиграл Форману нокаутом в 3-м раунде
«Джордж никогда много не говорил, за него говорили его кулаки. Он был смертельным панчером, самым сильно бьющим в мире. Эрни Шаверс, Кливленд Уилльямс, Рон Лайл, Оскар Бонавена били сильно, но Джордж бил сильнее».
Джимми Янг, победил Формана решением
«Я знал, что выиграю, я был уверен в себе (Форман перед боем шел на 45−1, с одним поражением против Али. — Прим. “СЭ”). Я уронил его в 12-м раунде. В 7-м раунде он попал мне левым боковым, и спустя 14 лет я по-прежнему чувствую последствия этого удара. Я помню, когда он попал этим ударом, я попросил Бога спасти мою душу. Я никогда не говорил этого Джорджу, но, когда он попал в том моменте, я был в глухой отключке, ему просто стоило коснуться меня мизинцем, и я бы упал. Я так никогда и не понял, как я смог устоять».