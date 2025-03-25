Соперники Формана — о его мощи: «Спустя 14 лет я чувствовал последствия его левого бокового»

«Я знал, что выиграю, я был уверен в себе (Форман перед боем шел на 45−1, с одним поражением против Али. — Прим. “СЭ”). Я уронил его в 12-м раунде. В 7-м раунде он попал мне левым боковым, и спустя 14 лет я по-прежнему чувствую последствия этого удара. Я помню, когда он попал этим ударом, я попросил Бога спасти мою душу. Я никогда не говорил этого Джорджу, но, когда он попал в том моменте, я был в глухой отключке, ему просто стоило коснуться меня мизинцем, и я бы упал. Я так никогда и не понял, как я смог устоять».