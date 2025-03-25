«Боя с Бенавидесом не будет». Бивол откажется от абсолютного чемпионства — и это правильно

Бивол дал понять, что имя соперника по следующему бою будет зависеть от пожеланий Турки Аль аш-Шейха. А на этом фоне шансы провести бой с Бенавидесом ничтожно малы, потому что промоутер Дэвида Сэмпсон Левковиц уже дал понять, что в Саудовскую Аравию его боксёр не поедет и биться будет в США — так и сказал «мы ни за что не отправимся в Саудовскую Аравию». А ещё заявил, что Биволу стоит уже отказаться от титула WBC: «Я бы рекомендовал Биволу попросту отказаться от пояса до 8 апреля. Боя не будет. Так что просто отдай пояс. Почему боя не будет? Потому что этот чувак с деньгами не хочет этого боя».