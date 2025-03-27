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Боксер Пакьяо передумал возобновлять карьеру

Ранее филиппинец заявлял о готовности провести реванш с Флойдом Мэйуэзером — младшим.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо передумал возобновлять карьеру. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

Ранее Пакьяо заявлял о планах возобновить карьеру и готовности провести реванш с Флойдом Мэйуэзером — младшим, которому филиппинец уступил в 2015 году.

«Возобновление карьеры пока неактуально. Пока нет предложений, которые могут мотивировать Мэнни вернуться», — сказал собеседник агентства.

Пакьяо 46 лет. На его счету 62 победы (39 нокаутом), 8 поражений и 2 ничьих. В последнем официальном поединке Пакьяо в 2021 году проиграл кубинцу Йорденису Угасу.