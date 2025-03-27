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WBC склоняет Бивола к бою против Бенавидеса

Возможная дата поединка не называется.

Источник: Richard Pelham/Getty Images

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Всемирный боксерский совет (WBC) склоняет российского боксера Дмитрия Бивола к поединку против американца Давида Бенавидеса. Об этом ТАСС рассказали в команде Бивола.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман неоднократно заявлял, что Бивол обязан защищать чемпионский титул против Бенавидеса.

«WBC склоняет Дмитрия к бою против Бенавидеса. Но пока обновлений в этом плане нет. Приоритетом остается третий бой против Бетербиева», — сказал собеседник агентства.

Бенавидесу 28 лет. На его счету 30 побед (24 нокаутом) и ни одного поражения. В активе 34-летнего Бивола 24 победы (12 нокаутом) и 1 поражение. Он владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации.

Бивол в феврале победил Бетербиева в реванше решением большинства судей. Их первый поединок, прошедший в октябре 2024 года, завершился победой Бетербиева.