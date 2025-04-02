Драматичным исходом завершился бой Казахстана за медаль Кубка мира

В ¼ финала турнира в весовой категории до 70 кг казахстанец столкнулся с Маканом Траоре из Франции. Дуйсебай уступил раздельным решением судей и не сумел выйти в полуфинал.
Ранее выход в полуфинал обеспечил себе Нурсултан Алтынбек.
Напомним, что во второй день соревнований выступали пять казахстанских боксеров, но лишь один из них прошел в следующий раунд. В то же время были зафиксированы разгромы, нокдауны и поражения в бою с Узбекистаном.
Кубок мира по боксу под эгидой World Boxing состоит из трех этапов. Первый проходит в Бразилии, второй запланирован в Казахстане (30 июня — 7 июля), а место проведения третьего этапа (21−27 июля) пока не определено.