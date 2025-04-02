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Драматичным исходом завершился бой Казахстана за медаль Кубка мира

Представитель сборной Казахстана по боксу Дархан Дуйсебай выступил в третий день Кубка мира, который проходит в Бразилии, передают Vesti.kz.

Источник: EUBC

В ¼ финала турнира в весовой категории до 70 кг казахстанец столкнулся с Маканом Траоре из Франции. Дуйсебай уступил раздельным решением судей и не сумел выйти в полуфинал.

Ранее выход в полуфинал обеспечил себе Нурсултан Алтынбек.

Напомним, что во второй день соревнований выступали пять казахстанских боксеров, но лишь один из них прошел в следующий раунд. В то же время были зафиксированы разгромы, нокдауны и поражения в бою с Узбекистаном.

Кубок мира по боксу под эгидой World Boxing состоит из трех этапов. Первый проходит в Бразилии, второй запланирован в Казахстане (30 июня — 7 июля), а место проведения третьего этапа (21−27 июля) пока не определено.