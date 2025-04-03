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Дюбуа не хочет драться с Усиком, несмотря на желание украинца: «У меня есть незавершенное дело»

Британский боксер Дэниел Дюбуа рассказал, против кого хочет провести следующий поединок на профессиональном ринге.

Источник: Getty Images

Ранее украинец Александр Усик выразил желание подраться с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

«Я хочу сразиться с Джозефом Паркером. Если этот бой можно организовать, я с радостью его приму. У нас с ним незавершенное дело, которое оставило у меня горький привкус на губах. Надеюсь, Турки Аль аш-Шейх услышит мои слова и сделает мне бой против Паркера на “Уэмбли” в Англии. Но если нельзя драться с Паркером, тогда я согласен на бой с Усиком или Джошуа», — заявил Дюбуа в интервью Podlounge UK.

Дэниел Дюбуа провел 24 боя в профессиональном боксе и одержал 22 победы.