Дюбуа не хочет драться с Усиком, несмотря на желание украинца: «У меня есть незавершенное дело»

«Я хочу сразиться с Джозефом Паркером. Если этот бой можно организовать, я с радостью его приму. У нас с ним незавершенное дело, которое оставило у меня горький привкус на губах. Надеюсь, Турки Аль аш-Шейх услышит мои слова и сделает мне бой против Паркера на “Уэмбли” в Англии. Но если нельзя драться с Паркером, тогда я согласен на бой с Усиком или Джошуа», — заявил Дюбуа в интервью Podlounge UK.