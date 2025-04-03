Эвандер Холифилд высказался о достижении Геннадия Головкина

Напомним, что на 144-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), прошедшей в Коста-Наварино (Греция), было принято окончательное решение о включении бокса в соревновательную программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе (США).
«Олимпиада изменила мою жизнь и заложила основу моей карьеры. Представлять свою страну в 1984 году было честью, а теперь видеть возвращение олимпийского бокса в Лос-Анджелес в 2028 году — это действительно нечто особенное. Именно здесь вырастет следующее поколение чемпионов!», — написал Холифилд в соцсетях.
Стоит отметить, что ключевую роль в возвращении бокса в программу Олимпиады сыграл Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана (НОК) и председатель Олимпийской комиссии World Boxing (WB) Геннадий Головкин. Именно WB будет нести ответственность за проведение Игр в Лос-Анджелесе в 2028 году.