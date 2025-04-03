Эвандер Холифилд высказался о достижении Геннадия Головкина

«Олимпиада изменила мою жизнь и заложила основу моей карьеры. Представлять свою страну в 1984 году было честью, а теперь видеть возвращение олимпийского бокса в Лос-Анджелес в 2028 году — это действительно нечто особенное. Именно здесь вырастет следующее поколение чемпионов!», — написал Холифилд в соцсетях.