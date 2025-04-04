«Овечкин рядом с Мухаммедом Али». Интервью Бивола о Великой погоне и трилогии с Бетербиевым

Вот на днях водил младшего на Кубок губернатора по дзюдо, и там он встретил Тагира Хайбулаева (олимпийский чемпион-2012 по дзюдо. — Прим. Ю. С.) — и он подарил книгу. Так сын меня два дня о нем спрашивал, мы общались. Он увидел в нем крутого спортсмена. Очень рад, что у него есть такой здоровый, правильный герой. Не просто парень с YouTube, который сделал какую-то безответственную вещь, — нет, перед глазами пример человека, который трудился, завоевывал медали, настоящий спортсмен. Думаю, если бы старший чаще виделся с кем-то из игроков, он бы фанател и узнавал о них больше.