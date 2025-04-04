«Овечкин рядом с Мухаммедом Али». Интервью Бивола о Великой погоне и трилогии с Бетербиевым

Александр добился бы успеха и в единоборствах
— С кем из мира бокса сравнили бы Овечкина — из действующих бойцов и из прошлого? И с кем — Гретцки?
— Александр где-то рядом с Мухаммедом Али. В профессиональном боксе был такой боец — Рокки Марчиано, у которого 50 побед и 0 поражений. Если говорить о цифрах, то вот у него самый идеальный рекорд. Наверное, Гретцки можно сравнить с ним.
А если говорить о Мухаммеде Али, то это легенда не только за счет качеств в ринге, а вообще из-за характера, духа, преодолений сложностей — терял титулы и завоевывал их вновь, побеждал, когда считался андердогом. Например, никто не ставил на него в поединке с Джо Фрейзером, а Али его победил. В хоккее не знаю, кого можно сравнить по таким характеристикам. По цифрам же получается, что сопоставимы Рокки Марчиано и Гретцки — у обоих идеальные рекорды. Овечкина можно сравнить из действующих боксеров с Мейвезером, так как Флойд близок к Марчиано так же, как Александр к Гретцки.
— Недавно вы говорили, что нет желания боксировать в 40 лет — хотите заниматься чем-то другим. Удивляет, что Овечкин почти в таком возрасте настолько хорош?
— Да вообще супер. Это уникум. Это круто. Я почему так сказал — потому что с шести лет в спорте, по сути, другой жизни не видел, и со временем возникло желание попробовать что-то другое. Хотелось бы в свои 40 лет вступить с каким-то новым багажом, видя свой следующий путь. А то, что Овечкин играет в таком возрасте, — это вау, конечно. Видно, что человек атлетичный, мог бы добиться успехов не только в хоккее, но и в других видах спорта за счет своего природного физического дара.
— Гипотетически могли бы представить Овечкина с его телосложением и габаритами боксером или бойцом ММА? Или он скорее похож на борца?
— Бокс настолько уникален по своим антропометрическим данным: здесь есть разные люди — маленькие, большие, высокие, худые, низкие, широкие. А физические данные Александра, которыми его одарил Бог, конечно, могли бы реализоваться практически в любом качестве — в смешанных единоборствах имею в виду.
Многие бьются за цифру 8 на свитере
— Ваш сын занимается хоккеем в Петербурге. Почему пошел в этот вид спорта, а не в ваш?
— На тот момент я был чуть уставшим от бокса, хотелось какого-то разнообразия. Просто представлял, что нужно ходить с ним на тренировки, куда-то водить, знакомить. И тут подумал, что нужен не индивидуальный вид. А что у нас в стране классно развито? Хоккей! Отдал сына туда, ему зашло. Для меня это тоже психологичная разгрузка. Есть же из поколения в поколение боксеры — а у меня сын хоккеем занимается, отвлекаюсь на другой вид спорта. И для меня это здорово.
Но самое главное, что ему нравится быть в команде, кататься. Сейчас уже начинаю видеть проблемы в командных видах спорта, которые мне не очень. И они, конечно, отражаются на характере человека. Здесь должна быть большая работа с ребенком, чтобы он не был безответственным и не скидывал ответственность на кого-то. Замечаю у сына: бывает сложный момент, где нужно доработать, догнать, через себя переступить — а он может оставить это на своего партнера, тот доработает. Такие моменты мне не очень нравятся.
Еще думал, что поскольку хоккей — командная игра, то все там такие дружные. Да, на играх друг за друга, но у себя в клубе не особо. В боксе, мне кажется, мы были сплоченнее. Мой младший сын занимается дзюдо, там закаляется характер. Это индивидуальный вид, понимает, что вся ответственность на нем. И второй момент — как и боксеры, тоже дружные ребята, никто никого не буллит.
— А кто у старшего сына кумиры в хоккее?
— Честно говоря, особо нет. Но, конечно, он знает, кто такой Овечкин, в курсе, что это лучший игрок. Но много хоккея не смотрит, больше сам на лед выходит, но нет такого, чтобы фанател от какой-то личности. Думаю, что если бы сын увидел Александра вживую, то это бы запало в душу надолго.
Вот на днях водил младшего на Кубок губернатора по дзюдо, и там он встретил Тагира Хайбулаева (олимпийский чемпион-2012 по дзюдо. — Прим. Ю. С.) — и он подарил книгу. Так сын меня два дня о нем спрашивал, мы общались. Он увидел в нем крутого спортсмена. Очень рад, что у него есть такой здоровый, правильный герой. Не просто парень с YouTube, который сделал какую-то безответственную вещь, — нет, перед глазами пример человека, который трудился, завоевывал медали, настоящий спортсмен. Думаю, если бы старший чаще виделся с кем-то из игроков, он бы фанател и узнавал о них больше.
Но, конечно, Овечкин — это герой нашего времени в хоккее. Многие ребята бьются за цифру 8 на свитере в своих командах.
— А вы сами часто хоккей смотрите?
— Честно говоря, нет — потому что не особо слежу за спортом в целом. Да, я сам спортсмен, но моя жизнь — в боксе. Причем даже не могу многое сказать о других боксерах, потому что занят своими тренировками, смотрю бои соперников и иду вперед. И стараюсь не распыляться на другие весовые категории. А когда у меня есть свободное время, лучше его проведу по-другому, вне спорта.
— В чем, на ваш взгляд, главный феномен Овечкина?
— Безусловно, это один из лучших спортсменов России, наверное, за всю историю. И таким его делает то, что он очень долго и стабильно держится на позиции игрока номер один в мире. Не так сложно добиться чего-то однажды и сразу же уйти в забвение. Одно из самых трудных — удерживаться на вершине долго-долго и навсегда остаться в памяти болельщиков. Тем самым ты становишься великим, как Овечкин — Александр уже много лет находится в числе лучших хоккеистов мира. Что, конечно, делает его одним из лучших спортсменов не только России, но и всей планеты.
— Постоянно возникают споры о том, какой вид спорта в России самый популярный. Называют футбол, хоккей и даже фигурное катание, а что думаете вы?
— Футбол. Без сомнения, он самый популярный вид спорта и в нашей стране, и в мире. Все люди им в той или иной степени занимаются, каждый его знает. Плюс у нас так на слуху хоккей, Россия с ним ассоциируется — снег, лед.
Хочу бой в Санкт-Петербурге
— Давид Бенавидес недавно заявил, что бой между вами может состояться в сентябре. При этом ваш менеджер не раз говорил о желании драться с Артуром Бетербиевым. А какой поединок хотите вы сами?
— Вы знаете, я нахожусь в таком состоянии, что чуть восстанавливаю здоровье. Провожу время так, что наслаждаюсь жизнью — с детьми, родителями, друзьями. И пока сильно не задумываюсь о боях. Но понимаю, что впереди меня ждет трилогия (с Бетербиевым. — Прим. Ю. С.). Она у меня сидит в голове, нужно закрыть этот вопрос. И есть еще потенциальные схватки с Канело и Бенавидесом. Сторона Канело и организаторы из Саудовской Аравии несколько раз заявляли, что им интересен такой бой. Поэтому у меня где-то отложилось, что он возможен.
— Президент IBA Умар Кремлев несколько раз говорил о возможности организовать ваш поединок с Бетербиевым в России. Если бы это получилось, то в каком городе хотели бы подраться?
— Если гипотетически рассматривать, было бы классно устроить это в Санкт-Петербурге, где я живу. Всегда приятно провести бой дома. Хочу, чтобы мои болельщики его увидели. Но не знаю, реально ли привезти поединок в Россию.
— Как думаете, какой реванш получился зрелищнее: ваш с Артуром или Усика и Фьюри?
— Честно говоря, не смотрел поединок Усика с Фьюри. Я даже наш бой еще не пересматривал. В тот момент я был в мыслях о нем, после этого не хотелось возвращаться в то настроение. Чуть позже посмотрю реванш с Бетербиевым.
— После боя с Артуром вышло ваше очень трогательное видео с тренером — сказали, что гордитесь им. Обычно тренеры гордятся учениками, почему произнесли тогда эти слова?
— На самом деле был прикол, обычно мне это говорит Геннадий Юрьевич (Машьянов, тренер Бивола. — Прим. Ю. С.), а тут я решил ему это сказать. Все в шутку, но искренне — действительно так считаю. Благодарен Богу, что у меня есть такой тренер, такая команда. Но на том видео было немного утрированно.
Юлия Саутина