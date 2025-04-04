Бой Алимханулы — Нгамиссенге. Кто фаворит и чем опасен непобежденный француз?

В субботу 32-летний Алимханулы и 29-летний Нгамиссенге встретятся в рамках главного боя вечера. Противостояние будет рассчитано на 12 раундов, а на кону будут стоять принадлежащие казахстанцу пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF.
Алимханулы — фаворит и это известный факт
В общем рейтинге среднего веса Алимханулы замыкает топ-3, а Нгамиссенге находится на девятой строчке. Оба непобежденные и у обоих неплохой процент досрочных побед. Жанибек завершил нокаутом 11 из 16 поединков (68,75 процента), а Анауэль — девять из 14 боев (64,29 процента).
Однако Жанибек добился многого на профи-ринге, уже став чемпионом мира по двум версиям. Да и соперники у него, мягко говоря, были серьезнее. Средний рекордо оппонентов казахстанца за 16 боев в профессионалах — 21−3. В последних двух боях он бил тех, кто ранее никогда не проигрывал — новозеландца Андрея Михайловича (21−1, 13 КО) и немца Винченцо Гуалтьери (24−1−1, 8 КО). Не будем забывать, что и первое поражение британцу Дэнни Дигнуму (16−2−1, 9 КО) нанес именно Жанибек.
У Нгамиссенге же средний рекорд соперник очень противоречивый — 9−15! Чаще всего он бил тех, у кого было отрицательное соотношение. Дважды он дрался с неким Кевином Бертогалом из Франции. У того был рекорд 8−39−5, и Анауэль провел с ним два боя подряд, но ни разу не удосрочил, выиграв лишь решением.
В 2022 году француз вышел на бой со своим соотечественником Мартеном Овоно, у которого был почти такой же рекорд — 8−40−5. Но его Нгамиссенге удосрочил техническим нокаутом в четвертом раунде. Да и в последнем поединке, состоявшемся в июне прошлого года, Анауэль нокаутировал Сандро Джаджанидзе из Грузии, чей рекорд на момент поединка составлял 12−33−2.
Поэтому к оппозиции Нгамиссенге есть большие вопросы. Да, он непобежденный, но те, кого он бил — и близко не на мировом уровне. По крайней мере, те, кого мы перечислили.
Как «сорвался» бой Алимханулы — Нгамиссенге на Олимпиаде
Казахстанский боксер на три года старше, а еще он имеет на два профессиональных боя больше. Кроме того, любительская база у Жанибека тоже куда более впечатляющая. По любителям у него 48 побед и девять поражений, то есть, 57 проведенных боев. У Нгамиссенге же всего 13 поединков по любителям, и то перевес в пользу побед минимальный — 7−6.
Любопытно, что Алимханулы и Анауэль могли подраться еще девять лет назад, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Тогда спортсмены начали свой путь с 1/16 финала, где казахстанец уверенно прошел соперника из Великобритании, а вот Нгамиссенге, представлявший Конго, проиграл алжирцу Ильясу Аббади. Выиграй тогда Анауэль, он вышел бы в ⅛ финала на Жанибека. Уже на следующей стадии Алимханулы «отомстил» за будущего соперника, без особых проблем пройдя Аббади (3:0). Однако в ¼ финала уроженец Казахстана и представитель Азербайджана Камрян Шахсуварлы победил Жанибека решением. В итоге Камрян стал бронзовым призером тех Игр.
Нгамиссенге хочет повторить свой польский подвиг
13 из 14 професииональных боев Анауэль провел во Франции. Ранее он бился за границей только раз, в августе 2023-го, когда поехал в Варшаву и встретился с местным польским боксером Федором Черкашиным, на тот момент имевшим рекорд 22−0.
Казалось, что уроженцу Украины, переехавшему в Польшу в 2017 году, привезли Нгамиссенге, что называется, на «съедение», но в итоге произошел апсет. Несмотря на статус фаворита у Черкашина, и его более впечатляющие антропометрические данные, Анауэль победил решением большинства по итогам восьми раундов. Эта победа стала крупнейшей в карьере конголезского француза.
Теперь Нгамиссенге во второй раз приехал драться за пределы Франции и вновь встретится с местным небитым любимцем. Конечно же, он визуализирует ситуацию двухлетней давности. Но нужно понимать, что Алимханулы — это не просто хороший боксер, не имеющий поражений, а полноценный чемпион и звезда мирового калибра. Поэтому повторить такой же апсет будет в десятки раз сложнее.
Напомним, что в карде завтрашнего турнира значатся десять поединков. Из казахстанцев себя проявят Акниет Алимбай (2−0, 1 КО), Алишер Абдулалим (3−0, 2 КО), Торехан Сабырхан (дебют в профи, 33−1, 10 КО — в любителях), Махмуд Сабырхан (0−0 в профи, 74−10, 14 КО — в любителях), Балауса Муздиман (6−0, 5 КО), Батыр Джукембаев (23−1, 17 КО) и Султан Заурбек (19−0, 13 КО). Кроме того, свой бой проведет и двукратный олимпийский чемпион из Узбекистана Баходир Джалолов (14−0, 14 КО).
Ивент состоится в Астане на «Барыс Арене». Он начнется в 18:00 по местному времени. В прямом эфире все бои покажет телеканал Qazsport.