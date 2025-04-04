Бой Алимханулы — Нгамиссенге. Кто фаворит и чем опасен непобежденный француз?

Казахстанский боксер на три года старше, а еще он имеет на два профессиональных боя больше. Кроме того, любительская база у Жанибека тоже куда более впечатляющая. По любителям у него 48 побед и девять поражений, то есть, 57 проведенных боев. У Нгамиссенге же всего 13 поединков по любителям, и то перевес в пользу побед минимальный — 7−6.