Джалолов бросил вызов Усику и Джошуа перед боем в Казахстане

«Я прошел долгий путь и теперь готов к титульному бою за звание чемпиона мира. Почти на 100 процентов чувствую себя готовым, и хочу, чтобы этот момент настал как можно скорее. Я хочу сразиться с лучшими тяжеловесами — Усиком, Джошуа, я готов к таким поединкам. Пока все мои соперники были примерно на одном уровне. У меня сильный удар, но я еще не встречался с бойцами из топ-10, и потому мог позволить себе расслабляться в ринге. В эти выходные проведу очередной бой, а дальше станет понятно, куда пойдет моя карьера. Для меня нокаут — не самоцель. Конечно, это нравится фанатам, но впереди будут сложные бои, и не каждый соперник будет падать. Аллах знает лучше — планирую провести три или четыре боя в этом году. Посмотрим, как все сложится», — рассказал Джалолов в интервью The Ring.