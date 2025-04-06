Брутальное возвращение Цзю! Тим легко уничтожил перспективного американца

Тим начал поединок довольно осторожно, впрочем, как и его соперник. Обоих можно было понять: на Цзю давили два поражения, ещё одно просто могло поставить крест на его карьере, а Спенсер же впервые боксировал в таком большом поединке, да ещё и на территории соперника. Первым стал раскрываться Тим, который, начиная со второго раунда, стал работать первым номером. Цзю активно использовал джеб, работал передней рукой в том числе и по корпусу, при этом стараясь поджимать Спенсера к канатам. Джозеф действовал осторожно, следил за финтами Тима, а от одного из них даже потерял равновесие и упал — было видно, что Спенсер не в своей тарелке.