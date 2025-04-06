Казахстанский чемпион — на «мешковой» диете. Алимханулы опять победил середняка

Очередная уверенная победа Алимханулы позволила ему сохранить у себя чемпионские пояса. Однако такая «мешковая» диета может привести к грустным последствиям. Жанибек продолжает бить парней, которые не соответствуют его уровню. Здесь можно много говорить, что и Алимханулы, в общем-то, не при делах, ведь он неоднократно вызывал и Лару, и Адамеса, но не получал согласия. Другие чемпионы и боксёры с громкими именами избегают боксёра из Казахстана, и Алимханулы приходится драться с середняками. А это приводит к отсутствию прогресса, и, когда Жанибек всё же встретится с серьёзным соперником, отсутствие опыта больших боёв может сказаться негативно.