Два золота Олимпиады — не показатель. Джалолов однообразен и далёк от титулов

Джалолова считали серьёзным фаворитом, и к этому добавлялся тот факт, что Шевадзуцкого, по сути, подняли с дивана, чтобы он прибыл на этот бой. Игорь даже не успел на взвешивание, то есть за сутки до боя его ещё не было в Казахстане. На этом фоне ожидалось, что Баходир просто уничтожит соперника. А сам Джалолов бросал вызовы топам дивизиона: «После долгого пути я теперь готов завоевать титул чемпиона мира. Хочу получить его как можно скорее, я почти на 100% готов бороться за титул чемпиона мира. Я готов драться с сильнейшими бойцами в тяжёлом весе. Усик, Джошуа, я готов драться с этими бойцами».