В Узбекистане отреагировали на победу Алимханулы нокаутом в титульном бою

Алимханулы успешно защитил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF, выступив 5 апреля в главном бою на вечере бокса в Астане. Жанибек нокаутировал соперника в пятом раунде.
«Доминируя от начала до конца: Жанибек Алимханулы уничтожил Анауэля Нгамиссенге за 5 раундов и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе», — написал журналист в соцсети X.
Для Алимханулы это уже 17-я победа в карьере, из которых 12 были одержаны досрочно. Французский боксер потерпел первое поражение в карьере при 14 победах.
После победы Алимханулы бросил вызов Саулю Канело Альваресу. Кроме того, другой казахстанский боксер Мейрим Нурсултанов согласился на бой с Жанибеком.