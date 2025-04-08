Бивол потерял звание абсолютного чемпиона! Зато трилогии с Бетербиевым — быть

Почему так произошло? Всё просто: WBC во главе с Маурисио Сулейманом назначили Биволу обязательного претендента Дэвида Бенавидеса. Дмитрий с американцем драться не собирался, во всяком случае до завершения трилогии с Бетербиевым. WBC мог бы пойти навстречу и дать Дмитрию немного времени, тем более что схема не новая: тот же Сауль Альварес обычно защищает свои пояса против тех боксёров, которых сам выбирает. Но на этот раз Сулейман решил проявить максимальную принципиальность, что и привело к потере Бивола в роли чемпиона. Увы, договориться или даже миролюбиво разойтись не получилось.