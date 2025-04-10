Головкин спас бокс для Олимпиады: в IBA сделали заявление

Он подчеркнул, что IBA остается сильнейшей организацией в мировом боксе, с прозрачной системой, высокими стандартами и фокусом на интересах спортсменов. По его словам, федерация обеспечивает стабильность и честные условия для боксеров, а ее двери всегда открыты.