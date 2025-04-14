В НОК Узбекистана сделали заявление о дуэли Бибосынов — Дусматов

«В Хабаровске (Россия) завтра стартует международный турнир памяти по боксу. Уже состоялась жеребьевка, и особенно интересная ситуация сложилась в весовой категории до 54 кг. Хасанбой Дусматов в первом раунде встретится с представителем Таджикистана Хасаном Салоходдиновым. В случае победы “Профессора” его следующим соперником станет родной брат — Фарезбек Дусматов. А победитель этой пары, возможно, сразится в полуфинале с Сакеном Бибосыновым из Казахстана», — пишет сайт НОК Узбекистана.
Напомним, на Олимпиаде-2024 в Париже Бибосынов и Дусматов встретились в ¼ финала в весе до 51 килограмма.
Поединок завершился победой Дусматова раздельным решением судей — 3:2. В итоге Дусматов дошел до финала и выиграл золотую медаль.
Добавим, Бибосынов является чемпионом мира (2021) а также, бронзовым призером Олимпиады (2020) и призером чемпионатов Азии (серебро — 2022 и бронза — 2021). Дусматов, помимо победы на Олимпиаде в Париже, выигрывал золото в Рио-де-Жанейро (2016), а также побеждал на чемпионатах мира, Азии и Азиатских играх.