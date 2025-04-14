В НОК Узбекистана сделали заявление о дуэли Бибосынов — Дусматов

«В Хабаровске (Россия) завтра стартует международный турнир памяти по боксу. Уже состоялась жеребьевка, и особенно интересная ситуация сложилась в весовой категории до 54 кг. Хасанбой Дусматов в первом раунде встретится с представителем Таджикистана Хасаном Салоходдиновым. В случае победы “Профессора” его следующим соперником станет родной брат — Фарезбек Дусматов. А победитель этой пары, возможно, сразится в полуфинале с Сакеном Бибосыновым из Казахстана», — пишет сайт НОК Узбекистана.