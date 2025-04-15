Разгром России и девять медалей. Как Казахстан выступил на турнире по боксу в Баку

На счету сборной Казахстана, представленной в мужской сетке, девять медалей.
Золото у Баглана Кенжебека (54 кг) и Нурбека Мурсала (71 кг). Серебро завоевал Санжарали Бегалиев (75 кг).
Кенжебек в финале раздельным решением судей победил россиянина Максима Кузнецова. Мурсал в решающем поединке разгромил Игоря Свиридченкова. Бегалиев в финале уступил единогласным решением судей Сеидджамшиду Джафарову из Азербайджана.
Бронзу Казахстану принесли следующие боксеры: Нургиса Турабеков (48 кг), Жандаулет Сарсенбаев (54 кг), Ерхан Турдан (57 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асылхан Кошербай (67 кг), Даурен Мамыр (86 кг).
В мужской сетке в Баку Казахстан был представлен 20 боксерами в 11 весовых категориях. Напомним, в женской сетке в Баку Казахстан также завоевал девять медалей — два золота, одно серебро и три бронзовых награды.