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Разгром России и девять медалей. Как Казахстан выступил на турнире по боксу в Баку

В Баку (Азербайджан) завершился международный турнир по боксу «Шелковый путь», сообщают Vesti.kz.

Источник: Турар Казангапов

На счету сборной Казахстана, представленной в мужской сетке, девять медалей.

Золото у Баглана Кенжебека (54 кг) и Нурбека Мурсала (71 кг). Серебро завоевал Санжарали Бегалиев (75 кг).

Кенжебек в финале раздельным решением судей победил россиянина Максима Кузнецова. Мурсал в решающем поединке разгромил Игоря Свиридченкова. Бегалиев в финале уступил единогласным решением судей Сеидджамшиду Джафарову из Азербайджана.

Бронзу Казахстану принесли следующие боксеры: Нургиса Турабеков (48 кг), Жандаулет Сарсенбаев (54 кг), Ерхан Турдан (57 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асылхан Кошербай (67 кг), Даурен Мамыр (86 кг).

В мужской сетке в Баку Казахстан был представлен 20 боксерами в 11 весовых категориях. Напомним, в женской сетке в Баку Казахстан также завоевал девять медалей — два золота, одно серебро и три бронзовых награды.