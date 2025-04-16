Головкин помирился со своим бывшим тренером после завершения карьеры

Головкин уволил Санчеса перед третьим боем против Сауля Альвареса в 2019 году. Спустя пять лет Головкин посоветовал своему соотечественнику Садриддину Ахмедову обратиться за помощью именно к Санчесу.
«Мне было очень приятно услышать, что Геннадий посоветовал меня Ахмедову. В свое время мы очень успешно сотрудничали. И мои проблемы с окружением Головкина не отменяют его успехов. Мы заработали много денег вместе и вошли в историю. Здорово, что он признает мой вклад.
Ахмедову еще нужно многому научиться. Я хочу развивать его без особого шуму, чтобы он был полностью готов стать чемпионом», — цитирует Санчеса Boxing Scene.