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Головкин помирился со своим бывшим тренером после завершения карьеры

Бывший казахстанский боксер Геннадий Головкин примирился со своим тренером Абелем Санчесом.

Источник: Getty Images

Головкин уволил Санчеса перед третьим боем против Сауля Альвареса в 2019 году. Спустя пять лет Головкин посоветовал своему соотечественнику Садриддину Ахмедову обратиться за помощью именно к Санчесу.

«Мне было очень приятно услышать, что Геннадий посоветовал меня Ахмедову. В свое время мы очень успешно сотрудничали. И мои проблемы с окружением Головкина не отменяют его успехов. Мы заработали много денег вместе и вошли в историю. Здорово, что он признает мой вклад.

Ахмедову еще нужно многому научиться. Я хочу развивать его без особого шуму, чтобы он был полностью готов стать чемпионом», — цитирует Санчеса Boxing Scene.