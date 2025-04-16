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Боксер Бивол рассказал, когда состоится его следующий поединок

Российский боксер Дмитрий Бивол заявил, что надеется выйти на ринг в 2025 году, передает «Матч ТВ».

Источник: Getty Images

«Надеюсь, выйду на ринг в этом году. В ноябре или декабре», — сказал Бивол.

В ночь на 23 февраля 2025 года Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке-реванше со своим соотечественником Русланом Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114−114, 116−112, 115−113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся также в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года и завершился победой Бетербиева также судейским решением. До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева эта победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23−1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Бетербиев.