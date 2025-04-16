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Дмитрий Бивол признал превосходство казахстанского бокса

Российский боксер-профессионал Дмитрий Бивол (24−1, 12 КО), отвечая на вопрос об отсутствии олимпийских чемпионов в Кыргызстане, высказался о системе подготовки боксеров в этой стране, а также в Казахстане, Узбекистане и России, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

«Без помощи государства никак не воспитаешь чемпионов, потому что я смотрю, ребята крепкие, у них есть желание, они ничем не хуже ребят из Казахстана, Узбекистана или из России. Примерно же походе. Соседи же, почему у соседей есть олимпийские чемпионы, а у нас нет.

Если обратить внимание на соседей, они организуют много сборов, часто едут на соревнования. Все элементарно», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Exclusive KG.

Напомним, что Бивол, родившийся в Кыргызстане последний бой провел 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В тот день он одержал победу над Артуром Бетербиевым (21−1, 20 КО) в реванше и стал абсолютным чемпионом мира. Впрочем, не так давно Дмитрий утратил звание «абсолюта», отказавшись от титула чемпиона мира по версии WBC.