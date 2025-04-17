Запомнят как великого чемпиона или скандалиста? Изучаем карьеру Сергея Ковалёва

Однако рядом с его победами на ринге были скандалы и конфликты: и с болельщиками, и с тренерами. Для Сергея не было проблемой даже отвечать (в грубой форме) подписчикам в социальных сетях, но сильнее всего запомнилось то, как он назвал фанатов профанами: «Вы, конечно, меня многие материте и ругаете, мол, вот, я сдулся… Так-то я могу вам тоже срубануть, однако я сделаю это помягче. Скажу тем, кто на меня поставил деньги или ещё что-то, ведь был заманчивый коэффициент, тем, кто верил в мою победу — учитывая все те условия и рамки, в которые я был поставлен для боя с Канело, невозможно было выиграть этот бой и подойти в той нужной форме, в которой можно одержать победу над этим кабанчиком. Кто всё это видел и поставил деньги, чтобы озолотиться — это ваша алчность сыграла с вами злую шутку. Я могу смело сказать, что вы профаны в этом виде спорта, раз вы считали, что я одержу победу. Да вот, у меня вес… Да у меня веса не было! Я залез в эту самую весовую категорию муками, бессонными ночами и так далее чисто из-за того, что это было для меня очень интересное финансовое предложение».