Разгромы в дуэлях с Россией и 11 медалей. Как Казахстан выступил на топ-турнире по боксу

В мужской сетке команда Казахстана завоевала шесть медалей.
Золото у Сакена Бибосынова (54 кг) и Нурлана Сапарбая (свыше 92 кг). Серебро завоевали Сагындык Тогамбай (92 кг). Бронзу завоевали Темиртас Жусупов (48 кг), Жандос Кыдыралиев (63,5 кг) и Мухаммедсабыр Базарбайулы (67 кг). Бибосынов единогласным решением судей одолел россиянина Дениса Пальшина. Тогамбай единогласным решением судей уступил другому россиянину Сергею Слободяну. А вот Сапарбай нанес разгромное поражение еще одному представителю России Оруджу Мамедову.
В женской сетке у сборной Казахстана пять медалей.
Айдана Забынбекова (57 кг), Римма Волосенко (60 кг) и Улдана Таубай (66 кг) завоевали серебряные награды. Гульнар Турапбай (50 кг) и Аружан Жанабаева (66 кг) стали бронзовыми призерками турнира. Отметим, что в финале Забынбекова единогласным решением судей уступила Сон Хен Ку из КНДР. Волосенко раздельным решением судей уступила Ирине Автиной из России, а Туабай была разгромлена Хоан Хе Су из КНДР.