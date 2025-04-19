Разгромы в дуэлях с Россией и 11 медалей. Как Казахстан выступил на топ-турнире по боксу

Айдана Забынбекова (57 кг), Римма Волосенко (60 кг) и Улдана Таубай (66 кг) завоевали серебряные награды. Гульнар Турапбай (50 кг) и Аружан Жанабаева (66 кг) стали бронзовыми призерками турнира. Отметим, что в финале Забынбекова единогласным решением судей уступила Сон Хен Ку из КНДР. Волосенко раздельным решением судей уступила Ирине Автиной из России, а Туабай была разгромлена Хоан Хе Су из КНДР.