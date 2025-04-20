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Выступающий за Узбекистан казахский боксер завоевал первый титул в профи

Этнический казах Руслан Абдуллаев, выступающий за сборную Узбекистана по боксу, провел свой второй бой на профессиональном ринге, передают Vesti.kz.

Источник: boxingscene.com

Второй бой и сразу титул

В рамках вечера бокса в городе Оушенсайд (штат Калифорния, США) он встречался с филиппинцем Джино Родриго (13−4−2, 11 КО). Бой прошел в лиvите первого полусреднего веса.

В пятом раунде Абдуллаев отправил соперника в нокдаун. Однако Родриго сумел подняться и пройти всю дистанцию. По итогам восьми раундов судьи единогласным решением отдали победу представителю Узбекистана — 80−71, 80−71, 80−71.

Таким образом, Абдуллаев одержал вторую победу в профи (2−0, 1 КО) и завоевал первый титул — пояс WBA Continental в первом полусредyем весе.

Новый король бокса

Ранее главный тренер сборной Узбекистана Тулкин Киличев назвал Абдуллаева новым королем бокса.22-летний Абдуллаев выступал в любителях в весовой категории до 63,5 килограмма, является чемпионом Азии (2022) и мира (2023).

Казахстан упустил таланта?

В 2019—2020 годах Абдуллаев не смог попасть в молодежную сборную Узбекистана, после чего решил попробовать свои силы в Казахстане. Он стремился пробиться в молодежную сборную страны и даже принял участие в молодежном чемпионате Казахстана, представляя Южно-Казахстанскую область. На турнире Руслан дошел до полуфинала, где уступил Сабыржану Аккалыкову, завоевав в итоге бронзовую медаль.

Однако вскоре в Казахстане началась пандемия COVID-19, из-за чего соревнования были временно приостановлены. Сам Абдуллаев также перенес коронавирус, что помешало ему выступить на последующих республиканских турнирах. В итоге спортсмен принял решение вернуться в Узбекистан.