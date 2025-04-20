Выступающий за Узбекистан казахский боксер завоевал первый титул в профи

В 2019—2020 годах Абдуллаев не смог попасть в молодежную сборную Узбекистана, после чего решил попробовать свои силы в Казахстане. Он стремился пробиться в молодежную сборную страны и даже принял участие в молодежном чемпионате Казахстана, представляя Южно-Казахстанскую область. На турнире Руслан дошел до полуфинала, где уступил Сабыржану Аккалыкову, завоевав в итоге бронзовую медаль.