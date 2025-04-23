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Рой Джонс назвал место Усика в списке величайших супертяжеловесов

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Рой Джонс-младший высказался о статусе абсолютного чемпиона в двух дивизионах украинца Александра Усика (23−0, 14 KO).

Источник: Getty Images

«Наверное, он будет десятым или одиннадцатым. Он не является элитным тяжеловесом, если говорить об ударной мощи. Большинство топов обладают нокаутирующий мощью, это касается и Али. Усик — великий, но у него нет нокаутирующего удара. Чтобы попасть в топ-10, нужна нокаутирующая мощь. Усик может вас уронить, потому что стал больше, но он не знаменит как нокаутер», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу All Out Fighting.