Рой Джонс назвал место Усика в списке величайших супертяжеловесов

«Наверное, он будет десятым или одиннадцатым. Он не является элитным тяжеловесом, если говорить об ударной мощи. Большинство топов обладают нокаутирующий мощью, это касается и Али. Усик — великий, но у него нет нокаутирующего удара. Чтобы попасть в топ-10, нужна нокаутирующая мощь. Усик может вас уронить, потому что стал больше, но он не знаменит как нокаутер», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу All Out Fighting.