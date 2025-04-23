Триумфатор Олимпиады-2000 разоблачил казахстанский бокс и назвал главную проблему

«Сейчас другие времена и условия. Мы тогда занимались в подвалах. Сейчас боксерам не хватает “голода”. Не зря говорят: “Пусть будет мало, зато будет мотивация”. В то время спортсмены были сильно мотивированы, были в поиске. А сейчас, что? За чемпионат мира дают 200 тысяч долларов. Нужно работать днем и ночью. Тогда мы за олимпиаду получили тысячу долларов», — поделился тренер на YouTube-канале Sport+.