Триумфатор Олимпиады-2000 разоблачил казахстанский бокс и назвал главную проблему

«Сейчас другие времена и условия. Мы тогда занимались в подвалах. Сейчас боксерам не хватает “голода”. Не зря говорят: “Пусть будет мало, зато будет мотивация”. В то время спортсмены были сильно мотивированы, были в поиске. А сейчас, что? За чемпионат мира дают 200 тысяч долларов. Нужно работать днем и ночью. Тогда мы за олимпиаду получили тысячу долларов», — поделился тренер на YouTube-канале Sport+.
Напомним, на Олимпиаде-2000 в Сиднее сборная Казахстана под руководством Едилова завоевала две золотых и две серебряные медали. Это достижение остается лучшим в отечественном боксе.
Последний олимпийский чемпион из Казахстана был на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, когда золото выиграл Данияр Елеусинов. Последние две Олимпиады и вовсе стали провальными для казахстанского бокса. В Токио-2020 наши боксеры завоевали две бронзы, а в Париже-2024 — одно серебро.