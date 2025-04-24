Усик не вернёт себе абсолют? Вместо реванша Дюбуа навязывают «ушедшего» ветерана

Но у IBF, видимо, совсем другие планы на свой чемпионский пояс. И организация назначила обязательного претендента для Дюбуа. Им стал британский ветеран Дерек Чисора (36−13, 23 KO). Да, тот самый, который довольно неожиданно вернулся после того, как сам заявил о завершении профессиональной карьеры. И не просто вновь начал драться, а вышел на серию из трёх побед. Правда, у всего этого есть свои «но». Так, ни разу за это время не получилось победить досрочно. А последняя битва с Отто Валлином получилась крайне непростой. После неё британец тепло попрощался с публикой, поэтому многие посчитали, что он вновь готовит завершение карьеры. Однако сам Чисора заявил, что хочет провести ещё один бой.