Бывший тренер Головкина сделал заявление о бое Алимханулы с Канело

«Жанибек достаточно габаритный парень, так что второй средний вес ему вполне подойдет — в этом дивизионе много хороших боев. Если он зачистит средний вес, как это сделал Геннадий, то переход будет правильным шагом. Я бы с удовольствием увидел его бой с Канело — это означало бы, что он сразился с двумя казахстанцами, и это было бы здорово! У Жанибека подходящее телосложение для этой весовой категории, так что да, я бы очень хотел увидеть этот поединок», — отметил Санчес в интервью The Ring.