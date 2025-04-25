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Бывший тренер Головкина сделал заявление о бое Алимханулы с Канело

Бывший тренер Геннадия Головкина Абель Санчес заявил, что чемпион мира в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы обладает физическими данными, чтобы перейти во второй средний вес и сразиться с мексиканцем Саулем Канело Альваресом, передают Vesti.kz.

Источник: boxingscene.com

«Жанибек достаточно габаритный парень, так что второй средний вес ему вполне подойдет — в этом дивизионе много хороших боев. Если он зачистит средний вес, как это сделал Геннадий, то переход будет правильным шагом. Я бы с удовольствием увидел его бой с Канело — это означало бы, что он сразился с двумя казахстанцами, и это было бы здорово! У Жанибека подходящее телосложение для этой весовой категории, так что да, я бы очень хотел увидеть этот поединок», — отметил Санчес в интервью The Ring.

По его мнению, победа Жанибека над мексиканцем могла бы стать продолжением наследия Головкина, с которым Канело встречался трижды.

Алимханулы 5 апреля в Астане защитил свои титулы чемпионов мира по версиям WBO и IBF в среднем весе, нокаутировав в пятом раунде француза Анауэля Нгамиссенге. Между тем Канело готовится к объединительному бою с кубинцем Уильямом Скуллом 3 мая, а затем, возможно, встретится осенью с американцем Теренсом Кроуфордом.