Бил, бью и буду бить. Кудряшов переехал Букера, но финишировать соперника не сумел

На пике карьеры Кудряшов был одной из главных российских надежд в крузервейте. Дмитрий участвовал во Всемирной боксёрской суперсерии, где боксировал с Юниером Дортикосом, были в карьере Кувалды и другие большие бои. Но с возрастом пришли поражения, и карьера постепенно стала идти на спад. Сам Дмитрий отмечал ещё два года назад, что с профессиональными боями он уже закончил, но продолжает проводить их из-за любви к боксу. Его последний официальный поединок состоялся в 2023 году, когда он победил Сэма Шьюмейкера. С тех пор Кудряшов провёл ещё три неофициальных боя, и во всех оказался сильнее соперников. В последнем поединке он нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса, знакомого публике по выступлениям на различных турнирах в России.