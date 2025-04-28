Небитый кубинец вскроет проблемы Канело. Копия Бивола спустит мексиканца с небес

Начать стоит с того, что сам Канело уже не тот, что был в пиковые годы. Да, мексиканец идёт на серии из пяти побед. Но разве кто-то в восторге от того, что происходит на протяжении последнего времени? Напротив, Сауля нещадно критикуют за выбор оппозиции и сами поединки. А ещё за этот отрезок Альварес ни разу не победил досрочно. Что выглядит довольно странно, если учитывать любовь Канело к мощным сериям ударов. А ещё все ждали финиша в противостоянии с Джермеллом Чарло. Однако и там точку поставило лишь единогласное судейское решение.