Александр Усик объяснил, почему не завершил карьеру после реванша с Фьюри

«После второго боя с Фьюри я собрался со своей командой. Я сказал: “Послушайте, я могу продолжать карьеру”. Мой врач, тренер по физподготовке и тренер по боксу сказали, что мое тело отлично работает: “Ты можешь больше. Вопрос в тебе, в твоей голове”. И тогда я сказал: “Я хочу продолжить”, — приводит слова Усика издание talkSPORT.
Александру Усику 38 лет. Украинец, золотой медалист Олимпиады — 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В сентябре 2016-го Усик стал чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), в июле 2018-го — абсолютным чемпионом, после чего перешел в супертяжелый дивизион. В мае 2024 года Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, одолев британца Тайсона Фьюри.