Александр Усик объяснил, почему не завершил карьеру после реванша с Фьюри

«После второго боя с Фьюри я собрался со своей командой. Я сказал: “Послушайте, я могу продолжать карьеру”. Мой врач, тренер по физподготовке и тренер по боксу сказали, что мое тело отлично работает: “Ты можешь больше. Вопрос в тебе, в твоей голове”. И тогда я сказал: “Я хочу продолжить”, — приводит слова Усика издание talkSPORT.