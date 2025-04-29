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Александр Усик объяснил, почему не завершил карьеру после реванша с Фьюри

Чемпион WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик объяснил свое решение не завершать карьеру после второго поединка с британцем Тайсоном Фьюри, состоявшемся в декабре.

Источник: Getty Images

«После второго боя с Фьюри я собрался со своей командой. Я сказал: “Послушайте, я могу продолжать карьеру”. Мой врач, тренер по физподготовке и тренер по боксу сказали, что мое тело отлично работает: “Ты можешь больше. Вопрос в тебе, в твоей голове”. И тогда я сказал: “Я хочу продолжить”, — приводит слова Усика издание talkSPORT.

Александру Усику 38 лет. Украинец, золотой медалист Олимпиады — 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В сентябре 2016-го Усик стал чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), в июле 2018-го — абсолютным чемпионом, после чего перешел в супертяжелый дивизион. В мае 2024 года Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, одолев британца Тайсона Фьюри.