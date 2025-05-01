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Шлеменко о том, что Овечкин пьет пиво после игр: «Плохо, люди берут пример. Кто-то контролирует себя, а сколько тех, кто дичь исполняет, в пьяном состоянии может ребенка своего сварить, в остановки влетает?!»

Александр Овечкин пьет пиво после матчей? Это очень плохо. Я знаю многих людей, которые так же выпивают, контролируя себя. По ним, во-первых, не скажешь, что они пьяные.
Источник: Спортс"

Они себя ведут достойно. Ну, а сколько у нас тех, кто не могут себя так вести? Сколько у нас тех, кто сбивают людей, в остановки влетают?!

Чуть ли не каждую неделю происходит. Кто-то дичь исполняет, в пьяном состоянии может ребенка своего убить… сварить ребенка, еще что-то сделать. Начинается же это с чего-то безобидного, понимаете?

У любого наркомана спроси, с чего он начал? С самого простого — с травы. Потом потихоньку дальше и дальше разогнался. Так же и здесь. С чего это начинается? Конечно же, с пива. Если он держит себя в руках, если он может…

Плюс, у каждого человека разная генетическая восприимчивость алкоголя. Это реально доказано. И есть даже целые национальности, которым вообще противопоказана даже капля.

Хочешь — пей. Не надо про это говорить… Если ты человек публичный, медийный, то автоматом с тебя будут брать пример", — сказал боец MMA Александр Шлеменко.