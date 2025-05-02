Мэнни Пакьяо возобновит карьеру в 46 лет

Пакьяо 46 лет, он является единственным боксером, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. За карьеру филиппинец одержал 62 победы (39 — нокаутом), потерпел восемь поражений, еще два боя завершил вничью. В сентябре 2021 года Пакьяо объявил о завершении боксерской карьеры. В декабре 2024 года он был включен в Международный зал славы бокса.