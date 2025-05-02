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Мэнни Пакьяо возобновит карьеру в 46 лет

Пакьяо возобновит карьеру боксера в возрасте 46 лет и проведет титульный бой.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо возобновит карьеру и в июле проведет титульный поединок против чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американца Марио Барриоса, заявил глава организации Маурисио Сулейман.

«На данный момент Барриос собирается выйти на бой с Мэнни Пакьяо. В июле. Это будет потрясающий бой! Сейчас проходят финальные приготовления в Африке, в Гвинее», — заявил Сулейман в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале Boxing King Media.

«Пакьяо хочет завершить карьеру чемпионом WBC, поэтому он будет биться за титул», — добавил Сулейман. Глава организации также отметил, что филиппинец получил разрешение врачей на бой и правила организации позволяют дать титульный поединок завершившим карьеру «легендарным чемпионам, таким как Пакьяо».

Пакьяо 46 лет, он является единственным боксером, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. За карьеру филиппинец одержал 62 победы (39 — нокаутом), потерпел восемь поражений, еще два боя завершил вничью. В сентябре 2021 года Пакьяо объявил о завершении боксерской карьеры. В декабре 2024 года он был включен в Международный зал славы бокса.