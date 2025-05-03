Карьера Гарсии — всё? «Золотой мальчик» вернулся после допинга и проиграл вчистую

Гарсия возвращался на ринг после того самого громкого боя с Девином Хейни, который, кстати, тоже дрался этой ночью. Тогда Райан выступил как настоящая рок-звезда: не прошёл взвешивание, устроил скандал на пресс-конференции и потом сенсационно разбил Хейни. Вот только главную победу в карьере Гарсии быстро отняли: оказалось, что новый «золотой мальчик» бокса выступал с проваленной допинг-пробой. Бой признали несостоявшимся, а Хейни ещё и подал на соперника в суд, но только стал посмешищем в глазах общественности.