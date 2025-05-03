Карьера Гарсии — всё? «Золотой мальчик» вернулся после допинга и проиграл вчистую

Откровенно говоря, вечер бокса в Нью-Йорке совсем не получился. Организаторы очень долго не могли разобраться с собственным расписанием, а ключевые бои оказались попросту неинтересными. Единственным впечатляющим событием стал главный поединок вечера, в котором Райан Гарсия и Роландо Ромеро разыгрывали между собой пояс регулярного чемпиона по версии WBA. И дело даже не в уровне бокса, а в итоговом результате, который очень удивил.
Гарсия возвращался на ринг после того самого громкого боя с Девином Хейни, который, кстати, тоже дрался этой ночью. Тогда Райан выступил как настоящая рок-звезда: не прошёл взвешивание, устроил скандал на пресс-конференции и потом сенсационно разбил Хейни. Вот только главную победу в карьере Гарсии быстро отняли: оказалось, что новый «золотой мальчик» бокса выступал с проваленной допинг-пробой. Бой признали несостоявшимся, а Хейни ещё и подал на соперника в суд, но только стал посмешищем в глазах общественности.
Роландо Ромеро казался подходящим соперником для возвращения Гарсии: крепкий, обученный боксёр, но уступающий по навыкам действительно топовым спортсменам. Однако оказалось, что даже такой оппонент для Гарсии — непреодолимое препятствие. Райан вышел в ринг очень расслабленным, собирался спокойно проводить разведку, но упал уже во втором раунде. Ромеро отлично поймал оппонента хуками, что разрушило планы Гарсии. Фаворит занервничал, пошёл в атаку, однако оказалось, что Роландо весьма хорош в защите.
На протяжении всего боя Гарсия упирался в блок соперника, донося до цели минимум атак. Больше того, к середине поединка Райан ещё и просел физически. Ромеро, кстати, тоже не показывал чего-то выдающегося: после удачного старта он принял решение сделать бой максимально осторожным и даже пресным. Впрочем, такая тактика сработала, ведь фактически в каждом раунде Роландо перебивал соперника по количеству точных атак. По итогам 12 раундов было ощущение, что судьи попробуют вытащить Гарсию хотя бы на ничью, но Ромеро выиграл единогласным решением (115−113, 118−109, 115−113)! В карьере Райана большие проблемы.