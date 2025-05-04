Альварес снова абсолютный чемпион. Мегафайт с Кроуфордом в сентябре

Канадский художник и режиссер Джошуа Боннетта однажды задался вопросом, как может звучать пейзаж — и год записывал звуки одной сосны, чтобы затем сделать из этого альбом. Так вот, это дерево производит куда больше шума, чем Сауль Альварес и его соперник Уильям Скалл за 12 раундов боя за титул абсолютного чемпиона.
Кое-кто пытался заставить Сауля Альвареса подраться с Уильямом Скаллом Йеро, кубинцем без больших регалий, который живет в Германии и там же строит профессиональную карьеру. Его поставили на место официального претендента по версии IBF — и Канело просто освободил пояс IBF. Почему же состоялся этот бой сейчас? Ответ как всегда прост. Потому что за него заплатили. Скалла с его рекордом, отсутствующей медийной значимостью и не особо зрелищным стилем невозможно продать зрителю в США или Мексике. Собственно, и в Саудовской Аравии он никому не нужен, но саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх решил, если уж делать бой Альвареса с Кроуфордом осенью — пусть он будет за абсолютный чемпионский титул. И Скалл получил денежный бой. И дальше его интересовало только одно, как бы не получить травму до поединка и не пропустить лишнего во время.
Как побеждать Альвареса или как минимум хорошо смотреться против него, показывали не только Флойд Мэйвезер или Дмитрий Бивол. Еще, например, другой кубинец Эрисланди Лара. Он, правда, был еще и левша, но главное — скользкая защитная манера, постоянное движение по рингу и атаки с дистанции. Все то, что умеет Скалл. Кубинец не может драться с Канело как Головкин, но как Лара — вполне себе вариант. Он так и сделал.
Альварес же как будто решил продолжать запущенный кем-то необъявленный флешмоб 2025 года — взять деньги у саудитов, но нарочно боксировать плохо, не зрелищно, как будто за каждый лишний удар тебе должны доплачивать. Только вчера в шоу Турки и журнала «РИНГ» на Таймс-сквер в Нью-Йорке из рук вон плохо боксировали и Девин Хэйни, и Райан Гарсия, а теперь вот Альварес. Он пытался, конечно, что-то сделать — но решил, что нет смысла давить темпом и забрасывать силовыми ударами человека, который в целом ничего не делает. Скалл Йеро работал джебом, но больше для того, чтобы не подпускать соперника, держать в напряжении, попаданий было мало, иногда Альварес входил на среднюю и атаковал в корпус — и тут Уильям пытался в контратаке ударить в голову. Похоже, в этом заключался весь его план. Добавь он в активности, были бы шансы забрать на пару раундов больше и кричать потом в интервью про ограбление, но больше ударов — значит больше шансов пропустить.
И он продолжал делать минимум. С таким минимумом, кстати, где-то в районе Фалькензее немецкие судьи ему бы отдавали раунды, именно так он довольно спорным образом победил Владимира Шишкина в предыдущем бою, но в Эр-Рияде это не сработало бы. Здесь оба не только мало попадали, они еще и мало выбрасывали ударов в цель. Статистика от CompuBox утверждает, что оба нанесли в сумме 445 ударов, что является минимальным количеством за всю историю подсчетов. С попаданиями еще хуже, за 12 раундов Альварес попал 56 раз (большинство — силовые удары в корпус), Скалл — 55. Да, сосна определенно производит больше шума.
Перед началом 9-го раунда даже рефери Киран Маккенн не выдержал и сказал боксерам что-то в духе «это бой! деритесь уже!», но нормально драться, конечно, никто не начал. В итоге на карточках судей получился и разгромный счет 119−109, и осторожный 115−113, и разумный 116−112, все в пользу Сауля Альвареса. На него надели все пояса, затем на ринг вытащили еще один — журнала «РИНГ», — но сделанный из золота, а для стердауна поднялся Теренс Кроуфорд.
Бой 12 сентября в Лас-Вегасе. И кажется, многие, считавшие Сауля фаворитом, уже готовы пересмотреть свой выбор. Если это было одной из целей сегодняшнего «шоу» — поздравляю организаторов. Но, если вы просто хотели снова убить интерес к боксу (засунув самого продающего боксера в Америке в Рияд, подсунув ему отвратительного соперника, и заставили боксировать в 7:20 утра местного времени), — старайтесь лучше, вы можете больше.
Что касается Теренса Кроуфорда, я бы на его месте беспокоился больше не о том, как выглядел сейчас Альварес, а скорее как сохранить боевой тонус, не выступая больше года. И о том, что Сауль всегда боксирует от соперника, а значит, против Теренса выйдет на ринг совсем другой Альварес. И можно ли заставить его быть таким же неторопливым и пассивным в сентябре? И какой на самом деле звук у пейзажа с деревом…