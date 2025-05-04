Альварес снова абсолютный чемпион. Мегафайт с Кроуфордом в сентябре

Альварес же как будто решил продолжать запущенный кем-то необъявленный флешмоб 2025 года — взять деньги у саудитов, но нарочно боксировать плохо, не зрелищно, как будто за каждый лишний удар тебе должны доплачивать. Только вчера в шоу Турки и журнала «РИНГ» на Таймс-сквер в Нью-Йорке из рук вон плохо боксировали и Девин Хэйни, и Райан Гарсия, а теперь вот Альварес. Он пытался, конечно, что-то сделать — но решил, что нет смысла давить темпом и забрасывать силовыми ударами человека, который в целом ничего не делает. Скалл Йеро работал джебом, но больше для того, чтобы не подпускать соперника, держать в напряжении, попаданий было мало, иногда Альварес входил на среднюю и атаковал в корпус — и тут Уильям пытался в контратаке ударить в голову. Похоже, в этом заключался весь его план. Добавь он в активности, были бы шансы забрать на пару раундов больше и кричать потом в интервью про ограбление, но больше ударов — значит больше шансов пропустить.