Пакьяо возвращается или нет? Зачем в ринг тащат 46-летнюю звезду

Что делал Пакьяо в последние четыре года после того, как завершил карьеру? Сначала подался в политику и попытался стать президентом Филиппин, однако проиграл на выборах — третье место с 6,81% голосов избирателей. Тогда пошли первые слухи о потенциальном возвращении Мэнни на ринг, а сам он готов был драться и с кем-то из мира ММА и даже нацеливался на победителя боя Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса. Были и выставочные бои. Но в итоге Пакьяо поставил перед собой другую цель — поучаствовать в Олимпийских играх в Париже. Национальный комитет Филиппин просил для боксёра уайлд-кард, однако идея провалилась. МОК отказал Пакьяо из-за нарушения возрастного ценза в 40 лет, а Мэнни на тот момент было 45.