Побеждает, но катится вниз. Успехи Канело не нужны никому в боксе

Конечно, можно сетовать на манеру работы Уильяма. Тот обещал работать дисциплинированно и внимательно, но в итоге с экватора начал откровенно «сушить» бой. Уклонения, «велосипед» по рингу — всё это мешало работать Канело в своей манере. Однако здесь возникает справедливое замечание. Топовый боксёр должен уметь «ломать» рисунок оппонента, подстраивать его под себя. А главное — находить ключи к неудобным точкам соприкосновения. Вместо этого Канело просто принял правила игры и стал методично набивать очки лёгкими ударами. Точных попаданий от мексиканца за поединок набралось всего лишь 152. Да, всего лишь чуть больше 12 за раунд. Показатель совершенно провальный. И это при том, что Канело продолжает получать высочайшие гонорары.