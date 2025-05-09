Боксер из США восхитился масштабом празднования Дня Победы

44-летний Джонсон за свою карьеру провел 60 боев на профессиональном ринге, из которых 36 раз выходил победителем. В апреле 2023 года Джонсон провел бой против известного российского бойца Вячеслава Дацика. Схватка продлилась все три раунда, заявленных правилами, и завершилась победой американца, судьи присудили ему победу раздельным решением. В августе 2023 года Джонсон уступил россиянину Марку Петровскому. Бой закончился решением судей.