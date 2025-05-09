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Боксер из США восхитился масштабом празднования Дня Победы

Американский боксер Кевин Джонсон, который получил гражданство Российской Федерации, отметил масштабность празднования в России Дня Победы. Его слова приводит РИА Новости.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

9 мая отмечается 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

«Празднование 9 Мая в России невероятно масштабно! Настолько, что даже Соединенные Штаты Америки присоединяются к этому событию, о чем президент Дональд Трамп заявил буквально вчера! Весь мир сейчас в предвкушении», — сказал Джонсон.

9 января президент 2024 года России Владимир Путин предоставил Джонсону гражданство. При смене паспорта спортсмен взял отчество «Владимирович». 11 апреля боксер рассказал о первом голосовании на выборах президента России.

44-летний Джонсон за свою карьеру провел 60 боев на профессиональном ринге, из которых 36 раз выходил победителем. В апреле 2023 года Джонсон провел бой против известного российского бойца Вячеслава Дацика. Схватка продлилась все три раунда, заявленных правилами, и завершилась победой американца, судьи присудили ему победу раздельным решением. В августе 2023 года Джонсон уступил россиянину Марку Петровскому. Бой закончился решением судей.