Из России — с любовью. Наш непобеждённый тяжеловес отправился покорять Европу

Йока — 33-летний боец, который в своё время считался настоящей надеждой Франции в тяжёлом весе. Он становился чемпионом мира в 2015 году, а в следующем — завоевал золотую Олимпийскую медаль. В тот момент казалось, что в стране выросла настоящая суперзвезда. И вплоть до рекорда 11−0 Тони шёл безупречно. А затем в жизни наступила настоящая чёрная полоса. Йока начал проигрывать одному сопернику за другим. И провалил сразу три (!) поединка. В тот момент пришлось взять паузу и перезагрузиться. Это помогло. Йока вернулся на победную волну — забрал два боя. В последнем поединке, который состоялся в сентябре 2024 года, француз победил представителя Великобритании Ламаха Григгса техническим нокаутом во втором раунде. С ударом у боксёра всё в полном порядке. 11 из 13 удачных боёв завершились для него досрочно.