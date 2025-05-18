Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане сделали заявление о Казахстане после успеха на Кубке мира по боксу

Федерация бокса Узбекистана высказалась об успешном выступлении своих боксеров на этапе Кубка мира в Варшаве (Польша), сообщают Vesti.kz. Турнир прошел под эгидой новой организации World Boxing.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Соцсети

Сборная Узбекистана возглавила медальный зачет, выиграв шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые награды.

«Благодаря этому результату наши боксеры вновь вышли в лидеры этого кубкового турнира. Второе место досталось хозяевам. После Бразилии мы, как всегда, доказали свое лидерство в Польше. Теперь пришло время провести матчи третьего этапа в Казахстане», — отметили в пресс-службе Федерации бокса Узбекистана.

Напомним, следующий этап Кубка мира пройдет в Казахстане с 30 июня по 7 июля. Финальные соревнования состоятся в Индии с 15 по 22 ноября. Кроме того, стало известно, что чемпионат мира 2025 года среди взрослых пройдет в Великобритании с 4 по 14 сентября.