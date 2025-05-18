В Узбекистане сделали заявление о Казахстане после успеха на Кубке мира по боксу

Напомним, следующий этап Кубка мира пройдет в Казахстане с 30 июня по 7 июля. Финальные соревнования состоятся в Индии с 15 по 22 ноября. Кроме того, стало известно, что чемпионат мира 2025 года среди взрослых пройдет в Великобритании с 4 по 14 сентября.