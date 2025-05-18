«Не хочу быть подопытным кроликом». У новой боксёрской лиги Уайта уже проблемы?

Проще говоря, мало кто из боксёров хочет выступить в роли пионеров, когда нет никаких гарантий. Если что-то пойдёт не так, то эти бойцы потеряют время, деньги и отношения с другими промоутерами. Плюс к этому есть практически открытое недовольство и скепсис этих самых промоутеров. Оскар де ла Хойя в принципе конфликтует с Уайтом, так что при любой удобной возможности критикует новый проект и его перспективы. А Эдди Хирн, к примеру, вообще не переживает и не видит светлого будущего для TKO Boxing: «На следующий день после того, как они объявили о проекте, я разговаривал с Аль аш-Шейхом. Мы смеялись над тем, что я вот вообще ни разу не парюсь по этому поводу. Я настолько уверенно себя сейчас чувствую. Бокс — он очень странный. Вся фишка в том, чтобы подписывать бойцов, проводить бои, зарабатывать деньги, расти вместе с компанией и наслаждаться процессом. Вот и всё! Вопрос в том, какие у них ожидания от этой лиги. Джервонта, Фьюри, Эй Джей… Нет, не думаю. Они начнут строить с нуля. Развивать талантов, выводить бойцов на новый уровень узнаваемости. Причём захотят иметь полный контроль над ними. Они захотят, чтобы те делали всё так, как они скажут. Но есть проблема. В боксе это не работает».