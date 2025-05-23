Милохин готов к новому вызову в боксе. Русский тиктокер подерется с крепким блогером из Кыргызстана

Скорее всего, до этого уровня в единоборствах Милохину дойти не удастся. Да и есть ощущение, что Даня уже сделал выбор в пользу бокса, а в ММА он пойдет едва ли. При этом, легко представить, что тиктокеру из России вполне под силу стать кем-то вроде русской версии Джейка Пола, который за последние несколько лет заставил себя уважать многих людей из мира единоборств.