Милохин готов к новому вызову в боксе. Русский тиктокер подерется с крепким блогером из Кыргызстана

Русский тиктокер Даня Милохин продолжает развивать свою карьеру в боксе. Шоумен действительно всерьез сосредоточился на развитии своих навыков, он демонстрирует впечатляющий прогресс, и это становится все заметнее с каждым новым поединком. На счету Дани уже есть две победы, а впереди его ждет третье выступление: 6 июня россиянин должен сразиться в ринге с блогером Аргеном «Сигмой» Керимовым из Кыргызстана.
Милохин впервые подрался по правилам бокса 16 февраля 2024 года. Соперником Дани в его дебютном бою стал ютубер из Индии Аджмал Хан, далекий от уровня профессионалов по своим навыкам. Российский тиктокер выглядел уверенным в себе, но, мягко говоря, не самым обученным спортсменом. Тем не менее, Милохин победил нокаутом в первом раунде — и сделал это, не испытав особых проблем.
В следующий раз Милохин вышел на ринг 15 марта 2025-го, а его новым соперником стал блогер из Молдовы Василе Жосан. Этот человек имел опыт занятий боксом и кикбоксингом, а в его послужном списке значилась одна победа в ринге. И по тому бою с его участием, который ищется в интернете, можно сделать вывод, что Жосан кое-что умеет.
В этот раз Милохину пришлось проработать до четвертого раунда, когда и наступила развязка. Даня отправил соперника в технический нокаут, показав очень неплохой арсенал в боксе. Российский блогер продемонстрировал серьезный прогресс в понимании боя, психологическом состоянии и умении придумывать качественные атаки. Милохин финтил, находил слабые стороны соперника и разбирал его благодаря технике.
Новый соперник Милохина Арген Керимов выглядит самым опасным соперником в боксерской карьере россиянина. Представитель Кыргызстана неплохо обучен и имеет опыт заметных выступлений в ринге. И в ютубе можно найти его победу над соперником близкого к среднему уровню Нурсултаном Назирбаевым.
Милохин уже доказал, что к своему увлечению он относится серьезно. Многие эксперты отмечают, что Даня проделал достойную работу над навыками в боксе и с каждым разом за него болеет все больше людей в нашей стране. В начале спортивной карьеры Милохин заявлял о намерениях попробовать свои силы в ММА, а в качестве потенциальных соперников обозначал младших братьев легендарного Хабиба — Усмана и Умара Нурмагомедовых.
Скорее всего, до этого уровня в единоборствах Милохину дойти не удастся. Да и есть ощущение, что Даня уже сделал выбор в пользу бокса, а в ММА он пойдет едва ли. При этом, легко представить, что тиктокеру из России вполне под силу стать кем-то вроде русской версии Джейка Пола, который за последние несколько лет заставил себя уважать многих людей из мира единоборств.