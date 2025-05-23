Сколько заработали казахстанские боксеры за триумф на чемпионате Азии

Там же прошел чемпионат Азии U-18. Казахстанские спортсмены также продемонстрировали впечатляющие результаты, завоевав 24 медали. Женская сборная выиграла все 12 золотых наград, а мужская команда добавила к копилке 10 золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Общие призовые для сборной U-18 составили около 22,75 тысячи долларов (около 11,5 миллиона тенге).