Сколько заработали казахстанские боксеры за триумф на чемпионате Азии

Женская команда Казахстана завоевала 9 золотых и 3 серебряных медали. Мужская сборная, в свою очередь, принесла стране 10 золотых и 2 серебряных награды.
По регламенту Международной федерации бокса (IBA), медалисты получат денежные призы:
за золото — 1000 долларов, за серебро — 500 долларов, за бронзу — 250 долларов.
Таким образом, общая сумма призовых, заработанных казахстанскими боксерами U-22, составила около 21,5 тысячи долларов (примерно 11 миллионов тенге).
Там же прошел чемпионат Азии U-18. Казахстанские спортсмены также продемонстрировали впечатляющие результаты, завоевав 24 медали. Женская сборная выиграла все 12 золотых наград, а мужская команда добавила к копилке 10 золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Общие призовые для сборной U-18 составили около 22,75 тысячи долларов (около 11,5 миллиона тенге).
Таким образом, молодые боксеры Казахстана подтвердили свое доминирование в азиатском боксе и заработали призовые на двух престижных турнирах.