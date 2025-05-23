Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько заработали казахстанские боксеры за триумф на чемпионате Азии

Мужская и женская сборные Казахстана по боксу успешно выступили на чемпионате Азии среди молодежи и спортсменов до 22 лет, который прошел в Коломбо (Шри-Ланка), сообщают Vesti.kz.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Reuters

Женская команда Казахстана завоевала 9 золотых и 3 серебряных медали. Мужская сборная, в свою очередь, принесла стране 10 золотых и 2 серебряных награды.

По регламенту Международной федерации бокса (IBA), медалисты получат денежные призы:
за золото — 1000 долларов, за серебро — 500 долларов, за бронзу — 250 долларов.

Таким образом, общая сумма призовых, заработанных казахстанскими боксерами U-22, составила около 21,5 тысячи долларов (примерно 11 миллионов тенге).

Там же прошел чемпионат Азии U-18. Казахстанские спортсмены также продемонстрировали впечатляющие результаты, завоевав 24 медали. Женская сборная выиграла все 12 золотых наград, а мужская команда добавила к копилке 10 золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Общие призовые для сборной U-18 составили около 22,75 тысячи долларов (около 11,5 миллиона тенге).

Таким образом, молодые боксеры Казахстана подтвердили свое доминирование в азиатском боксе и заработали призовые на двух престижных турнирах.