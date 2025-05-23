Кто вместо Джошуа и Фьюри? На смену звёздным тяжеловесам почти никого нет

На хорошем ходу только Усик, однако он далеко не такая большая звезда, как Джошуа или Фьюри, и сильно уступает им в популярности даже с поясами. А ещё Александр неоднократно заявлял, что ему осталось два боя. Первый из них будет с Даниэлем Дюбуа, а кандидатов на второй маловато. Пока упоминались те же Джошуа и Фьюри, хотя объективно они этого не заслуживают. Либо говорят о Паркере, который заслужил по-спортивному, но при этом мало кому интересен. Плюс Усик уже заглядывается на такие авантюры, как бой с Алексом Перейрой или Джейком Полом. Это уже явный сигнал о том, что боксёр пытается выжать максимум денег напоследок.