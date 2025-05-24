«К нему все потеряли страх». Как грозный панчер превратился в мишень для соперников

Некогда Деонтей считался самым страшным нокаутёром на планете. Достаточно просто напомнить, что 42 из 43 побед в профессиональной карьере американца были добыты досрочно. Поэтому боксёра страшились абсолютно все соперники. Однако теперь все говорят, что Уайлдер перестал внушать оппонентам это чувство. Например, такого мнения придерживается известный британский промоутер Эдди Хирн: «Я не исключаю поединка Уайлдера с Энтони Джошуа, но сейчас многие не дают особых шансов Деонтею в бою с Энтони. Надеюсь, он сможет снова хорошо выглядеть. Мы говорим о бойцах, которые сбились с пути. Это отличный пример. Забавно, как многие могут так бояться бойца, а потом вдруг теряют страх. Не думаю, что сейчас кто-то будет бояться драться с Деонтеем Уайлдером, тогда как раньше в определённый момент все считали: “О боже, этот парень — величайший панчер в истории”. Теперь все хотят драться с ним».