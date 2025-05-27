Олимпийский чемпион из Казахстана выступит на разогреве супербоя Канело — Кроуфорд

Нокаут за титул и новый контракт Елеусинова
Свой последний бой Елеусинов провел в сентябре 2024 года на вечере бокса в Алматы, где досрочно победил в пятом раунде филиппинца Джо Нойная и завоевал титул WBC Peace в полусреднем весе.
После Елеусинов подписал контракт с новой лигой TKO Boxing, созданной главой UFC Даной Уайтом при поддержке суперинвестора бокса Турки Аль аш-Шейха.
Елеусинов выступит в карде Канело — Кроуфорд
По словам Алиева, его подопечный в июле должен провести разогревочный бой в США. Также кандидатуру Елеусинова рассматривают для участие в андеркарте боя мексиканцу Сауля Канело Альвареса (62−2−2, 39 КО) с американцем Теренсом Кроуфордом (41−0, 31 КО).
«У Данияра в июле должен быть бой разогревочный. Он пройдет в США. В сентябре он рассматривается для участия в карде Канело — Кроуфорд. Это будет его стартом в лиге», — сказал Алиев «Спорту-Шредингера».
Сам бой Канело — Кроуфорд намечен на 13 сентября. Ожидается, что он пройдет в Лас-Вегасе (США).