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Олимпийский чемпион из Казахстана выступит на разогреве супербоя Канело — Кроуфорд

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 из Казахстана Данияр Елеусинов (12−0, 7 КО) вернется на ринг летом. Об этом рассказал менеджер боксера Зия Алиев, передают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Нокаут за титул и новый контракт Елеусинова

Свой последний бой Елеусинов провел в сентябре 2024 года на вечере бокса в Алматы, где досрочно победил в пятом раунде филиппинца Джо Нойная и завоевал титул WBC Peace в полусреднем весе.

После Елеусинов подписал контракт с новой лигой TKO Boxing, созданной главой UFC Даной Уайтом при поддержке суперинвестора бокса Турки Аль аш-Шейха.

Елеусинов выступит в карде Канело — Кроуфорд

По словам Алиева, его подопечный в июле должен провести разогревочный бой в США. Также кандидатуру Елеусинова рассматривают для участие в андеркарте боя мексиканцу Сауля Канело Альвареса (62−2−2, 39 КО) с американцем Теренсом Кроуфордом (41−0, 31 КО).

«У Данияра в июле должен быть бой разогревочный. Он пройдет в США. В сентябре он рассматривается для участия в карде Канело — Кроуфорд. Это будет его стартом в лиге», — сказал Алиев «Спорту-Шредингера».

Сам бой Канело — Кроуфорд намечен на 13 сентября. Ожидается, что он пройдет в Лас-Вегасе (США).