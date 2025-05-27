«Люди в Австралии стали злобными из-за миграции». Интервью Кости Цзю: разница менталитетов, отношения с сыном, Усик, Бивол и Бетербиев

— Надеюсь, будет меньше крови. Я не хочу оправдывать проигрыш сына только из-за рассечения, но оно имело громаднейшее значение. Это не объяснить людям, которые не получали таких рассечений, которые не выступали с кровью на глазах. Ты ничего не видишь — кровь имеет такое свойство, что она капитально закрывает глаза. Ты слепой на один глаз, а у него — то на один, то на второй. У него постоянно было ограничение в определенных действиях, он не мог четко сконцентрироваться. Опять-таки, это не оправдание, но я надеюсь, что этот бой будет без травм.