Разгромом обернулись бои боксеров Казахстана и Джалолова с Дусматовым за медали

В ¼ финала в весовой категории до 50 килограммов он встречался с Таегюном Юном из Южной Кореи и победил его раздельным решением судей. Таким образом, Онгаров вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.
Его партнер по сборной Диас Молжигитов (до 80 кг) также пробился в полуфинал турнира, победив Майхела Роберрда Мускиту из Индонезии единогласным решением судей (5:0).
Еще один казахстанец Дулат Бекбауов (до 65 кг) победил в четвертьфинале каргызстанца Мунарбека Сейитбека уулу раздельным решением судей.
В ¼ финала в весе до 65 килограммов этнический казах Саят Ильясов, выступающий за сборную Узбекистана, уступил хоязину ринга Пиднучу Хунатипу единогласным решением судей (0:5) и остался без медали.
Другой узбекистанец Самандар Джалолов (до 80 кг) вышел в полуфинал Thailand Open-2025, разгромив бокесра из Южной Кореи Кима Мингсеонгома (5:0) и гаратировал себе бронзу.
Его почин поддержал Фарезбек Дусматов (до 55 кг), победивший в четвертьфинале боксера из Индии единогласным решением судей — 5:0. Отметим, что он родной брат двукратного олимпийского чемпиона Хасанбоя Дусматова.
Турнир Thailand Open-2025 завершится 1 июня.