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Разгромом обернулись бои боксеров Казахстана и Джалолова с Дусматовым за медали

Казахстанский боксер Нурзат Онгаров вышел в полуфинал международного турнира Thailand Open-2025, проходящего в Бангкоке (Таиланд), передают Vesti.kz.

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Источник: olympic.kz

В ¼ финала в весовой категории до 50 килограммов он встречался с Таегюном Юном из Южной Кореи и победил его раздельным решением судей. Таким образом, Онгаров вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Его партнер по сборной Диас Молжигитов (до 80 кг) также пробился в полуфинал турнира, победив Майхела Роберрда Мускиту из Индонезии единогласным решением судей (5:0).

Еще один казахстанец Дулат Бекбауов (до 65 кг) победил в четвертьфинале каргызстанца Мунарбека Сейитбека уулу раздельным решением судей.

В ¼ финала в весе до 65 килограммов этнический казах Саят Ильясов, выступающий за сборную Узбекистана, уступил хоязину ринга Пиднучу Хунатипу единогласным решением судей (0:5) и остался без медали.

Другой узбекистанец Самандар Джалолов (до 80 кг) вышел в полуфинал Thailand Open-2025, разгромив бокесра из Южной Кореи Кима Мингсеонгома (5:0) и гаратировал себе бронзу.

Его почин поддержал Фарезбек Дусматов (до 55 кг), победивший в четвертьфинале боксера из Индии единогласным решением судей — 5:0. Отметим, что он родной брат двукратного олимпийского чемпиона Хасанбоя Дусматова.

Турнир Thailand Open-2025 завершится 1 июня.